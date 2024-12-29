25 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Göktuğ Alkan hayatını kaybetti. Alkan’ın vefatıyla 2024 yılı Ocak ayından bugüne kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 51’e çıktı. Kaza, Dipkarpaz-Yenierenköy anayolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü de aşarak karşı şeride geçen genç öğretmen, karşı yönden gelen araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza soncunda Göktuğ Alkan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre, Göktuğ Alkan, önceki gece saat 23.40'ta, yönetimindeki FH 703 plakalı jeep araçla Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Alkan, önce bariyerlere, daha sonra da karşı istikametten gelen Gamze Aydın (K-26) yönetimindeki KZ 481 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu Göktuğ Alkan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Aydın ile araçta yolcu olarak bulunan Yağmur Aydın (K-25) ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Zamansız vedası herkesi üzdü

Kazada yaşamını yitiren Göktuğ Alkan, Dipkarpaz İlkokulu’nda öğretmendi. Henüz 25 yaşında hayata veda eden talihsiz genç, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, daire sekreteri Ayşe Alkan’ın da oğluydu. Genç öğretmenin ölümü ailesi ve yakınları başta olmak üzere, tüm öğrencilerinde de büyük üzüntü yarattı.

