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18 kişi alkollü yakalandı

Denetimlerde rapor edilen 304 sürücünden 133’üne sürat suçundan dolayı ceza yazıldı

18 kişi alkollü yakalandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde, toplam bin 699 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 304 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 32 araç ise trafikten men edildi.
Sürücülerin, 133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, 109’u ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 

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