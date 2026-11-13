Katkılar son derece kıymetli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal kalkınması, sürdürülebilir büyüme, yeşil dönüşüm, enerji güvenliği, iklim adaleti ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı. İncirli, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin tarihsel ve güçlü bağlara dayandığını, bu ilişkilerin stratejik ve devletlerarası iş birliği temelinde geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. İncirli, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına, altyapısının güçlendirilmesine ve kamu hizmetlerinin gelişmesine sağladığı katkıların son derece kıymetli olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin böylesine önemli bir uluslararası organizasyonda yer almasına, görünür olmasına ve sesini duyurmasına imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İncirli, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

CTP, Küçük Kaymaklı Örgüt binası açıldı

Öte yandan Küçük Kaymaklı Örgüt binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar partililer ve yurttaşlar katıldı. CTP'den yapılan açıklamaya göre; etkinlikte konuşma yapan Sıla Usar İncirli, yeni dönemde herkes için erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetleri sunacakları mesajını vererek “Sağlıkta 5 yıllık Ulusal Tarama Programı başlatacağız” dedi. İncirli, halktaki değişim beklentisinin giderek güçlendiğini söyledi. Son beş yılda yaşananlara dikkat çeken İncirli, “Karanlık bir dönemden geçti memleket. Usulsüzlük, yolsuzluk, hepsini gördük. Ama halk değişim için gün sayıyorlar artık” dedi. Halkın yaşananları unutmayacağını ve sandık günü hesabını soracağını söyleyen İncirli, Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kuracaklarını ve yapılanların kimsenin yanına kalmayacağını vurguladı.

Harmancı: Ortak değerlerde buluştuğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, dayanışma ve ortak mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Bizler dayanışmayı bilen, örgütlü mücadeleye inanan, toplum menfaatlerini partilerimizin ve bireylerin menfaatlerinin üzerine koyan ve o uğurda bedeller ödemeyi göze alan iki siyasi gelenekten geliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana birlikte mücadele ettiklerini ve halkın da desteğini aldıklarını belirten Harmancı, “Bugün bir kez daha gördüm ki ortak değerlerde buluştuğumuzda, omuz omuza verdiğimizde, birbirimizin emeğine ve mücadelesine sahip çıktığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026, 10:24