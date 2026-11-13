‘Sorunlar çözülecek’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Mehmet Aktunç, mevcut belediye yönetiminin Lefkoşa’nın sorunları dışında farklı siyasi gündemlerle öne çıktığını ifade ederek, belediye başkanlığının başka siyasi hedefler için bir basamak olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Aktunç, başkan seçilmesi halinde tek önceliğinin Lefkoşa'ya hizmet etmek olacağını vurguladı.

Aktunç, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nı (KTAMS) ziyaret etti.

Ziyarette Lefkoşa'nın mevcut sorunları, belediyecilik anlayışı ve sendikalarla ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Aktunç, başkentin temel belediye hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşandığını savundu.

Lefkoşa'da doğup büyüdüğünü ve kentin sorunlarını yakından bildiğini belirten Aktunç, Lefkoşa'nın ruhunu, insanını ve beklentilerini çok iyi tanıdığını ifade etti.

Özellikle geçiş kapılarının açılması sürecinde yapılan açıklamalara dikkat çeken Aktunç, bu çıkışların yalnızca Lefkoşa'daki geçiş kapılarına ilişkin değerlendirmeler mi olduğu, yoksa gelecekteki siyasi konumlanmaya yönelik daha geniş mesajlar mı içerdiği konusunun tartışmaya açık olduğunu söyledi.

