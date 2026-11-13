UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Antalya’dan döner dönmez bir bomba daha patlattı. Yeni dönemde hükümet kurulur kurulmaz staj kaydı onaylanan her stajyer avukata bir yıl boyunca asgari ücret tutarında aylık maaş desteği sağlanacağını açıklayan Üstel “Genç avukatlarımıza şimdiden hayırlı olsun… Sözümüz söz” dedi. Üstel, mahkemenin personel ve araç eksikliğinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını da söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; yargının bina, kadro ve araç ihtiyaçlarına yönelik hazırlıkların da tamamlandığını belirten Üstel, Yüksek Mahkeme için olduğu gibi Lefkoşa’daki diğer mahkemeler için de çağdaş bir hizmet binası projesini tamamlayacaklarını söyledi.

Üstel, kadro eksikliklerinin giderilmesi ve araç ihtiyacının karşılanması için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Üstel, “Mesleğe adım atmaya hazırlanan gençlerimizin staj döneminde yaşadığı sorunları biliyoruz. Hükümetimizi kurar kurmaz staj kaydı onaylanan her stajyer avukata bir yıl boyunca her ay asgari ücret tutarında maaş desteği sağlayacağız. Genç avukatlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Söz verdik, bunu da yapacağız” dedi.

Tek başına iktidarın ayak sesleri geliyor

Öte yandan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, İskele ve Lefkoşa’da kadınlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini ve seçim hedeflerini anlattı.

Çalışma hayatına ilk kez giren kadın ve erkek gençlere 35 bin TL maaş desteği verildiğini hatırlatan Üstel, “Yüzde 100 prim ve İhtiyat Sandığı desteği veriyoruz. Yeni yılda maaş desteğini 50 bin TL yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk kez işyeri kuran kadın girişimcilere ise 60 ay boyunca yüzde 100 sigorta prim desteği verildiğine dikkat çeken Üstel, “Erkek girişimcilere de 48 ay boyunca yüzde 100 sigorta prim desteği verdik. Yeni dönemde 60 ayı 72 aya, erkeklerde ise 48 ayı 60 aya çıkaracağız” dedi.

Koşulsuz bedelli askerlik açılımının toplumda büyük karşılık bulduğunu belirten Üstel, 18 yaşını dolduran gençlerin önünü açacak düzenlemenin UBP’nin tek başına iktidar hedefini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Üstel, “Biz yine birinci partiyiz. Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidarının ayak sesleri gelmeye başladı” dedi.

Zerrin Üstel: 6 Aralık’ta kadınların kararlılığı belirleyici olacak

Buluşmalarda kadın dayanışmasının önemine dikkat çeken Zerrin Üstel, siyasetin yalnızca projelerden ve rakamlardan ibaret olmadığını, asıl hedefin insanların hayatına dokunmak olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel’in ülkeye hizmet için gece gündüz çalıştığına yakından tanıklık ettiğini belirten Zerrin Üstel, bu süreçte ailece fedakârlık yaptıklarını ve eşinin hizmet mücadelesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026, 10:27