Seçim çalışmaları başladı

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Boğaziçi, Altınova ve Ağıllar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Konvoy eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Sadıkoğlu ve belediye meclis üyesi adayları, bölge halkının talep ve beklentilerini dinledi.

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İskele ve 21 köyde ziyaretlerine başladı.

Resmi propaganda sürecinin başlamasıyla sahaya inen Sadıkoğlu, ilk ziyaretlerini Boğaziçi, Altınova ve Ağıllar köylerine gerçekleştirdi. Kalabalık bir konvoy eşliğinde köyleri gezen Sadıkoğlu ve İskele Belediyesi meclis üyesi adayları, vatandaşlarla sohbet ederek yeni döneme ilişkin talep ve beklentileri dinledi.

Ziyaretlerde Sadıkoğlu'na yönelik sevgi gösterileri yapılırken, köylerde seçim coşkusunun yaşandığı belirtildi.

Halkın kendisine duyduğu güvenin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, tecrübesi, hizmet anlayışı ve güçlü ekibiyle İskele'yi ve 21 köyü geleceğe taşımaya devam edeceklerini söyledi.

12 yıllık görev süresinde hayata geçirilen hizmetlerin yeni dönemde yapılacak çalışmaların teminatı olduğunu belirten Sadıkoğlu, güçlü kararların ve icraatların güçlü bir ekiple mümkün olacağını vurguladı.

Sadıkoğlu, “Halkın desteği en büyük gücümüz. İskele’nin geleceğini de halkımla birlikte şekillendiriyorum” ifadelerini kullandı.

6 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını dile getiren Sadıkoğlu, 7 Aralık Pazartesi günü güçlerine güç katarak halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerini hak ettiği konuma getirmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.