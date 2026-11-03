Kazan kaynıyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet ortağı oldukları dönemde Kapalı Maraş’la ilgili önerilerini dün bir kez daha gündeme getirdi.

Özersay, Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması konusunda Bakanlar Kurulu’na önerge sunduklarını hatırlattı.

Maraş Belediye Başkanı sıfatını kullanan Simos Yuannu ise kentin eski sakinlerine iadesi konusunu görüşmek amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’e ‘acil görüşme’ çağrısı yaptıklarını açıkladı.

Özersay yineden gündeme getirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin “Yeni Dönemin Yol Haritası”nı açıkladığı basın toplantısında Kapalı Maraş konusuna değindi.

Hükümet ortağı oldukları dönemde Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması yönünde Bakanlar Kurulu’na önerge sunduklarını hatırlatan Özersay, ilk adımları atan hükümet ortaklarından biri olarak söz konusu açılımı ilk düşünülen temel üzerinden ilerletme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Özersay, Gazimağusa’daki BM Kampı’nın kaldırılması konusunda da adım atacaklarını belirtti.

Ioannou’dan Holguin’e acil görüşme çağrısı

Öte yandan sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Ioannou, kentin eski sakinlerine iadesi konusunu görüşmek amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’den acil görüşme talep ettiklerini açıkladı.

Ioannou, Holguin ile görüşmesinin cumartesi günü saat 16.15'te Lefkoşa Havalimanı'nda gerçekleşeceğini söyledi.

Ioannou, görüşmede çitlerle çevrili Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde eski sakinlerine iade edilmesini talep edeceğini belirtti. Bu adımı, Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Birliği (AB) kontrolünde açılması karşılığında bir “güven artırıcı önlem” olarak önereceğini ifade etti.

Ioannou ayrıca Maraş'ın hukuki statüsünü belirleyen BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına da atıfta bulunacak.

Ioannou, görüşmelere Kıbrıslı Türk temsilcilerin katılıp katılmayacağı konusunda kendisine henüz bilgi verilmediğini söyledi.

Maraş önerisi Hristodulidis'ten

Maraş'a ilişkin öneri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından gündeme getirilmişti. Hristodulidis, öneriyi “karşılıklı fayda sağlayan” bir girişim olarak nitelendirmişti.

Plan, çitlerle çevrili bölgenin BM yönetiminde açılmasını ve yeniden iskâna açılmasını, buna karşılık Gazimağusa Limanı'nın AB kontrolünde hizmete girmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise öneriyi reddettiğini açıklamıştı. Erhürman, planın AB Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesini sağlamadığını ve önerilen adımlar arasında orantılı bir karşılık bulunmadığını savunmuştu.

Hristodulidis, söz konusu önerinin eski Cumhurbaşkanı Tassos Papadopulos tarafından 2005 yılında sunulan plandan farklı olduğunu ve hâlâ masada bulunduğunu belirtmişti.