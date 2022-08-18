Kendini savunmuş

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de önceki gün meydana gelen olayda iş arkadaşını karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Nijerya uyruklu John Chiboy dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma öncesi ve sonrası gözyaşlarına boğulan zanlının 35 santimlik bıçağı Tobi Isaiah Akıntemi’nin karnına batırdığı açıklandı. Yoğun bakıma alınan Tobi Isaiah Akıntemi’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalması talep edilen zanlı, “O bana saldırdı, ben kendimi korudum” iddiasında bulundu.

Hayati tehlikesi var

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının önceki gün Çatalköy'de, bir inşaat şantiyesinde temizlik nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu 35 santimlik bıçakla Tobi Isaiah Akıntemi’nin karnına batırdığını söyledi. Polis, yaralanan Akıntemi’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Tiryaj Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Polis, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını söyledi. Polis, olay mahallini terk eden zanlının kısa bir süre sonra Girne'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.