Paranın izi sürülüyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a belirli aralıklarla gelen, her defasında suç geliri olduğu düşünülen yüklü miktardaki dövizi ülkeye sokan Selim Tayşi ile aynı adı taşıyan oğlu Selim Tayşi ve aranan suç ortaklarının son

8 ayda ülkeye getirdiği para miktarı arttı.

Zanlıların ülkeye 30 milyon Euro soktuğu ve izini kaybettiği belirtildi.

Ülkeye getirilen paraların akıbeti araştırılırken, baba ile oğlundan 300 bin Euro aldığı tespit edilen Ökkeş Taş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Mali Polis, 6 Ağustos 2022 tarihinde ülkeye giriş yapan Selim Tayşi’nin Ercan Havaalanı’ndan ülkeye 800 bin Euro para getirdiğini söyledi. Polis, zanlının beyanında parayı yatırım yapmak amacıyla ülkeye soktuğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının daha önce de iki kez toplam bir milyon 100 bin Euro getirdiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde ülkeye yatırım amaçlı getirdiği paraların akıbetiyle ilgili izahat veremediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ise babasının isteği üzerine 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığını ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdiğini söyledi.

Polis, Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, baba ile oğlunun yönlendirmesiyle bir kişinin daha ülkeye 350 bin Euro getirdiğinin belirlendiğini ifade etti. Polis, son 8 ayda ülkeye getirilen para tutarının 30 milyon Euro’ya yaklaştığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirten polis, Ökkeş Taş’ın 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.