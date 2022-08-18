Bunu kim engelliyor

Abdullah SUİÇMEZ-Ali Cem GÜL

Gezmek ve alışveriş yapmak için her gün binlerce kişi Güney Kıbrıs’tan, kuzeye geçiş yapıyor. Tüm sınır kapılarında olduğu gibi Lefkoşa’da yaya geçişlerinin yapıldığı Lokmacı Sınır Kapısı’nda da uzun insan kuyrukları oluşuyor. Özellikle yazın kavurucu sıcaklarında sırada beklemek adeta işkence halini alıyor.

Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre; 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında güney ile kuzey arasında 3 milyon 504 bin 88 karşılıklı giriş-çıkış yapılırken, Rumların Kıbrıslı Türklerden daha fazla geçil yaptığı ortaya çıktı. Sınır kapılarından ülkeye giriş yapan 3 milyon 504 bin 88 kişiden bir milyon

571 binini Rumların oluşturduğu belirtildi.

Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısının ise 993 bin 794 olduğu açıklandı. Sınır kapılarından geçiş yapan yabancıların sayısının ise 941 bin 784 olduğu bildirildi.

Sınır kapılarındaki yoğun geçişler kuzeydeki esnafı memnun ederken, yetkililerin barikatlarda yaşanan sorunlara kayıtsız kalması tepkiye neden oluyor.

Takviye personel ile muhaceret işlemlerinin hızlandırılması gerekirken, ilgililerin bu konuda herhangi bir adım atmaması sadece turistlerin değil, aynı zamanda bölge esnafının tepkisini çekiyor.

Diyalog’a konuşan bölge esnafı “Yetkililer her defasında sorunların çözüleceğini, gerekli adımların atılacağını söylüyor ama bir adım ileri atılmıyor” diyerek, harekete geçilmesini istiyor.

Ne dediler?..

Tanju Hastunç

“Lokmacı kapısından yoğun geçişler oluyor. Güneyden gelen turistler çarşıya can katıyor. Ancak kapıdaki yoğunluk insanları canından bezdiriyor. Bu nedenle acilen geçişlerin kolaylaştırılması gerekiyor. O zaman güneyden gelecek turist sayısı artacaktır. Bu hem esnafa hem de ülke ekonomisine katkı koyacaktır.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Arasta çarşısına güneyden gelenlerin yararı dokunuyor. Turist rehberleriyle gurup halinde gelenlerin bize bir katkısı olmuyor. Çünkü gruplar halinde gelenlerin sadece belli yerlerden alışveriş yapması sağlanıyor. Esnafa katkı koyanlar güneyden gelenler olduğu için sınır kapısında acilen önlem alınması gerekiyor. Çünkü insanlar 40 derece sıcakta kuyruğa giriyor ve saatlerce bekliyor. Muhacerette yeterli personel olmadığı için işlemler yavaş ilerliyor. Yetkililerin geçişleri hızlandıracak önlemler almasını bekliyoruz.”

Selver Kaya

“Arasta’da 32 yıldır esnaflık yapıyorum. Bu çarşıya yararı dokunan kesim güneyden gelen turistlerdir. Ancak insanlar sıcaklarda saatlerce sınır kapısında bekletilmektedir. Kapıda çalışan personel sayısı yetersizdir. Muhaceret görevlileri ez personelle ellerinden geleni yapıyor, üstelik klimalar bozuk olduğu için sıcak bir ortamda çalışıyor. Görevlilerin yaşanan yoğunlukta bir rolü yoktur, çünkü personel yetersizdir. Çarşıya gelen tüm siyasilere sorunları anlattık, Lokmacı’daki geçişlerin rahatlatılmasını talep ettik. Ancak sadece seçim dönemlerinde söz veriyorlar daha sonra unutuyorlar.

Bu nedenle artık siyasilerden bir beklentimiz kalmadı. Hangi parti gelirse gelsin bir iyileşme olacağına inanmıyorum.”

Sedat Reis

“Lokmacı’dan gelenler olmasa esnaf aç kalacak. Ancak biz ülkeye daha fazla turist gelmesini bekliyoruz. Sınır kapısında rahatlama sağlanırsa daha çok turist gelecek. Giriş-çıkışlarda insanlar kuyrukta bekliyor. İnsanlar sıraya koyacaklarına toplu olarak geçirsinler.

Artık kimseden beklentim kalmadı. Halk umarım gözünü açar, güzel bir gelecek için birlikte çalışır.”

Nazım Aktunç

“Lokmacı kapısından yoğun geçişler oluyor. Güneyden buraya geçenler iyi alışveriş yapıyor. Yapılan alışverişler hem esnafa hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle mevcut kapılardaki sıkıntılar ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca yeni kapılar açılmalıdır. Ancak ben tüm sınır kapılarının kaldırılmasını isterdim. Kapı diye bir şey olmamalı, Surlariçi serbest bölge ilan edilmeli. İki bölünmüş şehir açıkçası utanç verici. Bu duvarları yıkacak kişi tarihe geçecektik, Nobel barış ödülü alacaktır. Yetkililerden bir beklentimiz yok, çünkü gerekli adımlar atılmıyor. “