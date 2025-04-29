Ergün YAHAT

Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne bağlı Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin katkıları ile düzenlenen 13. Mormenekşe Enginar Festivali önceki akşam Yeni Türkü Grubu’nun verdiği konser ile sona erdi. Yeni Türkü Grubu, “Aşk yeniden”, “Bana bir masal anlat” ve “Karanfil” gibi en sevilen şarkılarını söyledi.

Mormenekşe köy meydanında yer alan festival yoğun ilgi gördü. Birçok etkinliğin yer aldığı ve Yeni Türkü konseriyle son bulan festival bölgeye renk kattı.



