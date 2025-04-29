TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne büyükelçi atamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, “Bu Türkiye'nin beklemediği bir yaklaşım oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadık”dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'da TV 100 canlı yayınında soruları yanıtladı.

Semerkant'ta 4 Nisan'da yapılan Orta Asya Ülkeleri Avrupa Birliği Zirvesi'nin nihai bildirisinde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Kıbrıs'ın tek temsilcisi olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunularak, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni yok sayan bir karara imza atıldığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrudan doğruya orada temsilcilik açma ya da büyükelçilik açma anlamına gelmiyor. Nitekim Kırgızistan'ın da şu anda bir büyükelçiliği yok. Özbekistan'ın da yok. Başka ülkelerden akredite edilen büyükelçilerle o işi yürütüyorlar. Ama gerçekten bu Türkiye'nin beklemediği bir yaklaşım oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Burada yaptığımız resmi görüşmelerde de bunları hem mevkidaşım meclis başkanına hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de Bakanlar Kurulu Başkanı, bizdeki adıyla başbakana bu konuyu açıp, bunları konuşma imkânımız oldu. 'Tabii ki olan oldu, geçmişte kaldı. Biz Türkiye olarak üçüncü ülkelerle nasıl ilişkiler kuracağınızı söyleyecek konumda değiliz ama kardeşlik hukukumuz bu konudan ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu ve bunun telafi edilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini' kendilerine söyledik."

"Telafi edilmesi derken ne yapılması gerekiyor şu anda, beklentiniz nedir?" sorusunu Kurtulmuş, şöyle yanıtladı:

"Şu andaki temel mesele, Kuzey Kıbrıs Türk tarafı uluslararası alanda tanınmıyor. Mesela şu anda Kırgızistan'da KKTC'nin temsilciliği var, temsilcilik açılabilir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs tarafına bakmakla görevli yakın ülkelerden birisinin büyükelçisi oralara akredite edilebilir. Ayrıca ortak kültürel programları yapılabilir. KKTC Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da yaptığı gibi Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk kültür günleri yaparlar. Devlet Başkanları Sayın Ersin Tatar gelir buradaki yetkililerle görüşür. Böylece gayriresmi de olsa Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk siyasi kimliğini, varlığını bildiklerini ifade eden birtakım adımlar atılabilir. Madde madde burada teferruatlı bir şekilde söylemeyeyim, bunların hepsini söyledik."



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025, 09:39