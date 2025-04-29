2 milyar Euro

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris; savunma, enerji, sağlık, su, iskân gibi Güney Kıbrıs’taki kamu politikasının kritik sektörlerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Politis gazetesinin haberine göre; Kakuris, Avrupa Yatırım Bankası’nın finansmanıyla savunma ve güvenlik alanlarına yatırımın 2024 yılında ikiye katlandığını, 2025 yılında da yeniden ikiye katlanarak 2 milyar euroya ulaştığını ifade etti.

AYB’nin çift amaçlı projeler için Güney Kıbrıs makamlarıyla hazırlık görüşmeleri başlattıklarını ifade eden Kakuris, inceleme altında bulunan projeler arasında Mari’deki Deniz Üssü’nin genişletilmesi, Solya(Solea) bölgesine helikopter pisti yapılması, yangın söndürme uçağı ve helikopteri temin edilmesi, Latsi Limanı'nın iyileştirilmesi gibi konuların bulunduğuna dikkat çekti.

Elektrik hatları

Kakuris enerji alanında ise Güney Kıbrıs’taki Elektrik Kurumu (AİK) yönetimi ile elektrik iletim ve dağıtım ağının iyileştirilmesi programı konusunda temasta bulunduklarını ifade etti.

Kakuris, bu gidişata yönelik olarak bir kredinin sağlanmasına da çok yakın olduklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısının olası finanse edilmesi konusundaki AYB’nin kararını neyin geciktirdiği şeklindeki soru üzerine Kakuris, “Banka değil zaten.” açıklamasında bulundu.

Kakuris sözlerinin devamında AYB’nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki yüksek düzeydeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken stratejik öneme sahip bir proje olduğunu ayrıca sadece iki ülkeyi değil Avrupa enerji güvenliğini de ilgilendirdiğini de vurguladı.