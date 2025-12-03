Keyifli geçti

Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri üyelerine yönelik düzenlediği birinci yeni yıl yemeği, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı. Etkinlikte belediye yetkilileri yaşlı bireylerle bir araya gelerek onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Yemekte katılımcılara belediye ekipleri tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu. Programa müzik dinletisi ve sohbet eşlik etti. Belediye, etkinliğin amacının yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, yeni yılı birlikte karşılayarak dayanışmayı güçlendirmek olduğunu açıkladı. Katılımcıların memnuniyetini dile getirdiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Aralık ayı boyunca 65 yaş ve üzeri üyelerine yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025, 09:57