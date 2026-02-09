Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen Şubat Atölyeleri, Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen Minik Ressamlar Kulübü etkinliğiyle tamamlandı. Atölyelerin son etkinliği, eğitmen Yasamin İlktaç rehberliğinde yapıldı.

Şubat ayı boyunca farklı yaş gruplarındaki çocukların katılımıyla düzenlenen atölye çalışmaları, çocuk-ların sanatsal ve yaratıcı yönlerini geliştirmeyi amaçladı. Minik Ressamlar Kulübü etkinliğinde çocuklar, resim çalışmaları yaparak hayal güçlerini ifade etme fırsatı buldu.

Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların hem el becerilerini geliştirmeleri hem de sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade etmeleri hedeflendi. Ailelerin de ilgi gösterdiği etkinlik, çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesine olanak sağladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki dö-nemlerde de devam edeceğini belirtti.

