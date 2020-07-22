Turizmde bu yıl hazırlık yılı

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, turist rehberlerine yönelik olarak “Korona ile baş etme ve korunma” semineri gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Seminer Salonu’nda yer alan seminer, Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Batay tarafından verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 102 turist rehberinin katıldığı seminerde Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de konuşma yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, seminerin açılış konuşmasında, hükümet olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamına alınan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbirler aldıklarını, bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının da ilan edildiğini hatırlattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, insan sağlığını ön planda tutarak alınan tedbirlerin, hem sosyal hayatı hem de ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

KKTC ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğine de işaret eden Bakan Evren, turizm sektörünün olumsuz yönde etkilenmesi ile birlikte, birçok sektörün ekonomik sıkıntıya girdiğini, bunun da ülke ekonomisinde daralma yaşandığını belirtti.

“Dünya ülkeleri ile birlikte, 1 Temmuz tarihinden itibaren kademeli ve tedbirli olarak açılım kararı almış ve hava ulaşımını kademeli olarak başlattık. Ülke ekonomisinin yavaş yavaş hareketlenmesi hedefiyle 2 uçakla başlatmış olduğumuz uçak seferleri bugün günde 10 uçak seferine seviyesine ulaşmış durumdadır” diyen Bakan Evren, amaçlarının turizm ile birlikte ekonomik çarkların yavaş yavaş hareketlendirilmesini, tedbirli ve kontrollü bir şekilde sağlamak olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün katalizörü konumunda bulunan turist rehberlerinin, ülkenin tanıtımı, ülkeye gelen turistlerin memnuniyeti ve yeniden ülkeyi ziyaret etmesini sağlaması açısından önemli olduğunun altını çizen Bakan Evren, göreve geldiği ilk günden beridir, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile de yaptıkları ilk toplantıda turist rehberlerine yönelik eğitim çalışmalarının ileriye götürülmesi talebinin olduğunu hatırlattı.

Evren, turist rehberlerine yönelik eğitim seminerlerinin, önemi dolayısıyla sağlık konusunda başlatılması kararı da aldıklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, her türlü eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde Bakanlık olarak katkı koymaya hazır olduklarını da dile getirerek, “2020 yılını, 2021 yılına hazırlık yılı olarak kabul ediyoruz. Çalışmalarımız, turizm sektöründe yaşanan eksiklerin giderilmesi yönünde yoğunlaştıracağız” dedi.

“GÜNEY’DEN GELECEK OLAN TURİST KAFİLESİNE, KKTC KOKARTLI REHBERLER HİZMET VERECEK”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, özellikle kara sınır kapılarından KKTC’ye gelen turist kafilelerinde yaşanan rehber sorunu hakkında da açıklamalar yaptı.

Bakan Evren, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden KKTC’ye giriş yapan turist kafilelerine, Güney’den gelen turist rehberlerinin, KKTC’de de 1’inci rehber olarak hizmet verdiği ve bazı ücret farkları da talep edildiği yönünde bilgiler olduğuna dikkati çekerek, “Yasalarımıza aykırı bir uygulamadır. KKTC’ye Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelecek olan turist kafilelerine, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı kokartı taşıyan turist rehberlerinin 1’İnci rehber, Güney’den gelen turist rehberleri de 2’nci rehber olarak hizmet verecektir. İlk aşamada bu kararımızı acentelerimize bildirerek, bu uygulamayı Güney’deki acentelere bildirmelerini istedik. Bundan böyle, KKTC sınırları içerisindeki turist kafilelerine, Turizm ve Çevre Bakanlığı Rehber kokartı taşıyan turist rehberlerinin 1’İnci rehber olarak görev yapacaklardır” dedi.

“41 TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK KATKI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren konuşmasında ayrıca, pandemi dolayısıyla olumsuz etkilenen 41 kişilik serbest çalışan turist rehberlerine yönelik katkı çalışmalarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlık düzeyinde başlatıldığını, kısa zamanda da bir sonuca varılacağını belirtti.

Bakan Evren, pandemi dolayısıyla daralan kamu maliyesinin, öncelikli olarak sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında kullanılması zorunluluğu karşısında, özellikle turizm sektörünün desteklenmesi için de hükümet olarak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren konuşmasının sonunda, seminerin gerçekleşmesi için katkı koyan başta Sağlık Bakanlığı’na ve eğitim verecek olan Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay’a ve katılımlarından dolayı rehberlere teşekkür ederek, seminerin başarılı geçmesini diledi.