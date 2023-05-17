Kıbrıs konusu konuşuldu

Slovakya Büyükelçiliği, 16 Mayıs 1989’da gerçekleşen ilk iki toplumlu siyasi partiler toplantısının 34’üncü yıl dönümü nedeniyle Ledra Palas Otel’de resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde organize edilen siyasi parti toplantılara katılan parti temsilcilerinin yanında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon şefleri, teknik komite başkanları ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuklar Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak tarafından karşılandı. Bezak ayrıca günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’nun da konser verdiği resepsiyonda, farklı kurumları temsilen bir araya gelen katılımcılar, çeşitli konularda tartışarak, görüş alışverişinde bulundu.

BM Temsilcisi Stewart ise resepsiyonun ardından basına konuşarak, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik önemli bir fırsatın eşiğinde olunduğuna inandığını, bu süreçte herkesin elinden gelen katkıyı koyması gerektiğini ifade etti.

Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak konuşmasına, 1989 yılında dönemin Slovak asıllı Çekoslovak Büyükelçisi Emil Keblusek’in Kıbrıs’a vardığında ve ülkeyi ayıran hattı gördüğünde hissettiklerini ifade ettiği cümleleri paylaştı.

Bezak, Keblusek’in ülkedeki durumu gördükten sonra Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla iki toplumlu siyasi parti toplantıları düzenlemek istediğini aktardı.

Keblusek’in bu fikrini iki toplumun siyasi partilerine iletmesinin ardından ilk toplantının 34 yıl önce bugün Prag’da gerçekleştiğini hatırlatan Bezak, toplantının faydalı bulunmasının ardından Lefkoşa’da devam ettirilmesine karar verildiğini ve siyasi partilerin iki toplumlu diyaloğunun bu şekilde başladığını kaydetti.

Stewart: Yeni bir fırsatın eşiğindeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart da, basına kısa bir açıklama yaptı.

Stewart, Birleşmiş Milletler'in iki toplumlu etkinlik ve temas için her fırsatı desteklediğini, bunun güzel bir aktivite olmasından öte çözüme giden yol olduğuna inandıklarını kaydetti. Stewart, halkı temsil eden ve politika geliştirilmesine katkıda bulunan siyasi partileri bir araya getiren etkinliklerin bilhassa önemli olduğunu düşündüğünü kaydetti.

“Özellikle de şu anda Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için yeni bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum” diye konuşan Stewart, seçimlerin tamamlanmasıyla başlayan bu süreçte herkesin sorunun çözüme odaklanabileceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023, 01:37