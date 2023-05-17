Tarihe vefa borcu

Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinden Ledra Palas Bölgesine kadar uzanan tarihi surlarda çevre temizliği yapılıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Lefkoşa Surlarının temizlenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan şirketle protokol imzalandı.

Verilen bilgiye göre, protokole Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Telza Construction Ltd. Direktörü Can Osman Zayıf imza koydu.

Sözleşme Çağlayan bölgesinden, Ledra Palas Bölgesine kadar Lefkoşa Surlarının otlardan temizlenmesini kapsıyor.

Ataoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, olanaklar çerçevesinde ülkenin tarihi yapıtlarına iyileştirmeler yaptıklarını söyleyerek, ülke genelinde birçok tarihi yapıtın günümüz koşullarına uyarlandığını anlattı.

Son olarak Mağusa’da bulunan Namık Kemal zindanını yenileyerek hizmete açtıklarını dile getiren Ataoğlu, “yakın zamanda Girne Antik Limanı’nın da bitmesi ile ülkemiz değerleri yeniden hayat bulmuş olacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023, 00:57