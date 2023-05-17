Mali polis devreye girdi

Girne’de bir döviz bürosunda ele geçirilen 180 bin dolar ve 200 bin euro paranın kime ait olduğu belirlenemedi.

Parayı emanet alan döviz bürosu müdürü Gülşah Demir, polise yüklü miktardaki dövizle ilgili izahat veremedi.

Zanlının ifadesinde parayı bırakan şahsın simasını hatırladığını, ancak soy ismini bilmediğini söylediği aktarıldı.

İlk etapta adli şube tarafından yürütülen soruşturma mali polis tarafından devralındı. Mali polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken, zanlı Demir dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Cad. üzerinde faaliyet gösteren Lidya Exchange isimli döviz bürosuna emanet bırakılan paralarla ilgili soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis memuru, işyerinde sorumlu müdür olan Gülşah Demir tarafından emanete alınan ancak kime ait olduğu yönünde izahat verilmeyen 180 bin dolar ve 200 bin euro paraya el konulduğunu söyledi. Polis memuru, iş yeri müdürü Demir’in tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü mahkemeye çıkarıldığını kaydetti. Polis, soruşturma kapsamında zanlıdan izahat istendiğinde parayı emanete bırakan kişiyi görse tanıyacağını ancak soy ismini bilmediği yönünde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, iş yerinin kamera incelemesinin devam ettiğini, zanlının beyanlarının araştırılacağını ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek 6 gün süre daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023, 01:11