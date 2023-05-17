Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, "Türkülerle Yolculuk" konseri düzenledi

Açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk bestecilerin eserlerinin yanı sıra Anadolu'nun farklı diyarlarından türkülerin seslendirildiği konserde, ülke sanat yaşamına emek veren merhum Bekir Kara da anıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi ustaların eserlerinin yanı sıra, Kıbrıslı Türk sanatçılardan Turgay Salim Hoşsöz’ün besteleri de icra edildi.

Hasibe Aksaç’ın şefliğini üstlendiği, Yücel Doğan’ın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, merhum Bekir Kara'nın oğulları Cem Kara ve Can Kara'ya anma belgesi, Yücel Doğan’a ise teşekkür belgesi takdim edildi.

Gecede bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Halk Müziği Korosu’nu dinlemekten keyif duyduğunu belirterek, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında merhum Bekir Kara’yı rahmetle anan Harmancı, “Hatırlamak güzeldir ve değerlerimize sahip çıkmak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

