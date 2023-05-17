Hareketler sıkı takipte

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kripto varlıkların vergi kaçırılmasında kullanımını engellemek için bu alanda otomatik bilgi paylaşımında bulunulmasında anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkelerin kripto varlıklar konusunda ulusal vergi makamları arasında idari iş birliğini artıracak yasa değişikliklerinde uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, özellikle zengin bireylerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak ve bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak.

Vergi idarelerinin genel iş birliği çerçevesi genişletilecek ve buna kripto varlıklar da dahil edilecek.

Kripto varlıklara kayıt ve raporlama yükümlülükleri getirilecek.

Kripto varlıklardan sağlanan gelirin vergilendirilmesi sağlanacak.

Kripto varlıkların vergi ödememekte kullanımı hakkında yasal boşluklar kapatılacak.

Vergi kapsamındaki varlık ve gelir kategorilerine kripto varlıklar da dahil edilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının vergi makamları ile zorunlu otomatik bilgi paylaşımında bulunması gerekecek.

Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.

AB, kripto hareketlerini sıkı takibe alacak

Öte yandan AB, üye ülkelerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para hareketlerinin yakından takip edilmesini içeren yeni kuralları kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk AB kurallarını onayladıklarını duyurdu.

Yeni kurallara göre, diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve şüpheli işlemler önlenecek. Böylece, özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesi zorlaşacak.

Fon transferlerine ilişkin kurallar güncellenerek bu kapsama kripto varlık transferleri de dahil edilecek. Kripto varlık işlemlerime finansal şeffaflık getirecek.

Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlem gören kripto varlık miktarına bakılmaksızın işlem yaptıkları kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgileri toplayacak. Bu bilgiler resmi kurumların erişimine açık olacak.

Böylece, şüpheli işlemler daha iyi tanımlanacak ve engellenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suçluların kripto akışlarını tespit etmesi ve durdurması gerekecek.

Kripto alanındaki şirketlerin kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin tamamına uyması zorunlu olacak. lduğunu kaydetti.