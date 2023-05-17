Ölmez’in durumu kritik

Güneşköy'de narenciye paketleme fabrikasında arkadaşına şaka yapmak isterken ağır bir şekilde yaralanmasına neden olan İzzet Kaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, kaza sonucu yaralanan Faruk Ölmez'in hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın önceki gün saat 13.50 sıralarında Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının fabrikaya ait forkliftin asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırmaya başladığını ifade etti. Polis memuru, bu esnada Faruk Ölmez’in fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettiğini açıkladı. Polis, elektrik akımına kapılan Ölmez’in, ağır şekilde yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığını ve yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Ölmez’in hayati tehlikesi olduğunu kaydeden polis, zanlının ‘ihmalkarane eylemde bulunmak’ suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

