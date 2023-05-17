Okullarda eğitim durdu

Öğretmenler Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor. Öğretmenler, eylemde “Çekin ellerinizi öğretmenin üzerinden” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştirdi, öğretmenlerin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Atatürk Öğretmen Akademisi ve öğretmen haklarının yasa tasarısıyla hedef alındığı” gerekçesiyle okullarda da 08.00-12.30 arası grev yapıyor.

Grev çerçevesinde Meclis önünde eylem yapan öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “istifaya” çağırdı, öğretmenin haklarını sonuna kadar birlik beraberlik içinde savunacaklarını vurguladı.

Meclis önünde, “Öğretmen yoksa gelecek yoktur”, “Kazanılmış hak kimsenin elinden alınamaz”, “AÖA haklarından vazgeçmeyecek” gibi pankartlar taşıyan öğretmenler, “Birlik mücadele dayanışma” sloganı attı.

Lefkoşa merkez okulları ve AÖA’da bugün greve gidilecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapılacağını açıkladı. İki sendika, saat 10.00’da ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacağını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, bugün yapılan grev ve eyleme katılan tüm öğretmenlere teşekkür edilerek, yoğun katılımla gerçekleşen eylemde öğretmenlerin iradesini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda sürdürdüğümüz mücadelede yarın İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi saat 08.00-13.00 arası grev ve eylemde olacaktır. Saat 10.00’da Elçiliğe ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023, 00:53