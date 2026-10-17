Kıbrıs Türklerini korumaya geldik

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, 1974 Barış Harekatı’ndan dolayı Türkiye’yi Kıbrıs’ı “işgal etmekle” suçlayarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını karşılaştırdı ve uluslararası toplumu çifte standart uygulamakla eleştirdi. Demetriou’nun suçlamalarına yanıt veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise Enosis yanlısı güçlerin saldırıları ve katliamları nedeniyle Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için harekete geçmek zorunda kaldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, kendisinden sonra söz alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun Kıbrıs konusundaki iddialarına yanıt verdi. Kurtulmuş, 1963’te Yunanistan’daki cuntacılar ve Kıbrıs’taki Enosis yanlısı güçler aracılığıyla iki tarafın ortak hükümetinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Kurtulmuş, 1963-1974 döneminde Türkiye’nin Kıbrıs’ta yaşanan sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası platformlarda çaba gösterdiğini ifade etti. Enosis yanlısı güçlerin saldırıları ve katliamları nedeniyle Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için harekete geçmek zorunda kaldığını ifade eden Kurtulmuş, 1974’e kadar çok sayıda köyde gençlerin, kadınların ve çocukların öldürüldüğünü kaydetti. Türkiye’nin garantörlük hakkından doğan sorumluluğu gereği 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, harekâtın ardından adada her iki tarafın da barış içinde yaşayabileceği bir ortamın sağlandığını söyledi.

Öztürkler’den Kurtulmuş’a teşekkür

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurtulmuş’un Kıbrıs’ın tarihi gerçeklerini uluslararası bir platformda açık ve kararlı biçimde ortaya koymasının Kıbrıs Türk halkına büyük güven verdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, Demetriou’nun Türkiye’ye yönelik iddialarına Kurtulmuş tarafından verilen yanıtı selamladı. Öztürkler, özellikle Demetriou’nun “istila” söylemine karşı ortaya konan tutumun önemine dikkat çekti.

Üstel: Haklı davamızı Avrupa’nın gündemine taşıdı

Başbakan Ünal Üstel de Kurtulmuş’un açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklı sesine güç veren kararlı duruşu için teşekkür etti. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün ancak egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün kabulüyle mümkün olabileceğini vurgulayan Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Üstel, Kurtulmuş’un Rum tarafının iddiaları karşısında tarihi gerçekleri ortaya koyduğunu ve Kıbrıs Türk halkının yok sayılamayacağını Avrupa’nın gündemine taşıdığını belirti.