Kilo yerine ‘tane’

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda artık meyve sebze kilo ile değil, tane hesabıyla alınır oldu. Avokadonun tanesi 100,, nar ve portakalın tanesi ise 60 TL’den satıldı. Mango 500, kestane 450, guava 350 TL’den satılırken vatandaş, yüksek fiyatlardan dert yandı.

Ne dediler…

Yılşen Eminoğlu

“Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa almaya çalışıyoruz. Ürünlerin daha uygun fiyatlara düşürülmesi için yetkililerin önlem alması gerekiyor.”

Ali Serdar

“Fiyatı yüksek olan ürünleri tane şeklinde alıyoruz. Fiyatlarla ilgili beklentimiz denetimlerin yapılmasıdır.”

Mustafa Yavuz

“Pazarda fiyatı en yüksek ürün bence tanesi 100 lira olan avokadodur. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor.”

Mustafa Traş

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Yetkililerin bu fiyatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmalarını istiyorum.”

Emine Kahriman

“Pazardan yemeklik ve meyve almaya geldim. Fiyatlar çok pahalıdır. Pahalı olan ürünleri azar azar alıyorum.”

Fatma Akın

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak çok pahalıdır. Bu fiyatları biraz indirirlerse vatandaşlar da daha fazla ihtiyaçlarını alabilecektir.”

Gülsüm Yılmaz

“Genel olarak pazardaki ürünlerin fiyatları çok yüksektir. Pazar esnafına da hak veriyoruz ancak yetkililer bu fiyatların düşmesi için çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Ali Yanar

“Pazardan mandalina, ıspanak ve taze fasulye aldık. Fiyatlar biraz pahalıdır. Fiyatların düşmesi adına yetkililerin üreticilere destek olması lazım.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Mango: 500 TL (KG)

Kestane: 450 TL

Guafa: 350 TL

Cennet hurması: 300 TL

Mantar: 260 TL

Acı Biber: 250 TL

Sarı fasulye: 200 TL

Kivi: 200 TL (KG)

Bamya: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Armut: 200 TL

İncir: 200 TL

Çeri domates: 200 TL

Verigo üzümü: 150 TL

Üzüm:150 TL

Erik: 150 TL

Domates: 150 TL

Ayşe kadın fasulye: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Dolmalık biber: 130 TL

Kabak: 130 TL

Elma: 130 TL

Nektarin: 130 TL

Nar: 120 TL

Portakal: 120 TL

Börülce: 100 TL

Şeftali: 110 TL

Limon: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Avokado: 100 TL (adet)