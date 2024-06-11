70 günde yargı

İnternet üzerinden tanışıp, irtibata geçtikleri 37 yaşındaki adamı kripto para satmak için evlerine davet edip, ellerini, ayaklarını, ağızını bağladıktan sonra darp ederek, parsını çalan Denis Ermakov ve Andrei Naumenko hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların A.O.’dan çaldıkları 16 bin doların bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında zanlıların Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi adresindeki ikametgah içerisinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlılar Denis Ermakov ve Andrei Naumenko’nun nakit para karşılığı kripto satmak için ikametgahlarına davet ettikleri İskele’de sakin A.O'yu (E-3) ciddi şekilde darp ettiklerini, ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayarak tasarrufunda bulunan 16 bin Amerikan Doları ve bin Türk Lirası nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, kripto para almak için zanlıların evine giden A.O.’nun arkadaşlarının ikametgahın dışında beklerken, Denis Ermakov ve Andrei Naumenko’yu evden kaçarken gördüklerini, şüphe duyarak onların videosunu çektiklerini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını, ilk etapta A.O.’nun arkadaşlarının çektiği görüntüleri, akabinde mobese kameralarını incelediklerini söyledi.

İkisi de Ercan’da yakalandı

Polis, zanlıların gidiş güzergahında incelenen kamera görüntülerinde kıyafetlerini değiştirdiklerini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların attığı kıyafetler, şapkalar ve 2 adet siyah çantanın emare alındığını kaydetti.

Polis, yine incelenen kamera görüntülerinde her iki zanlının taksiyle Ercan Havalimanına gittiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ercan Havalimanına gidildiğini kaydeden polis, Denis Ermakov’un bekleme salonunda, Andrei Naumenko’nun ise Antalya’ya gitmek için uçağa bineceği sırada tutuklandıklarını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede turist vizesiyle bulunduklarını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıların davaları görülünceye kadar 70 gün süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.