‘İyi ki varsınız’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 25 Mayıs’ta kalp krizi geçiren ve eşi tarafından Gazimağusa 112 acil servis istasyonuna götürülen hasta, burada önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, anjiyoya alındı ve hayata tutundu. Hastanın eşi Şehnaz Nadiri, eşinin hayata tutunması için zamanında müdahale yapan acil servis ekibine teşekkürlerini ileten bir mektup yazdı.

Şehnaz Nadiri, 25 Mayıs’ta, kalp krizi geçiren eşi Fatih’i 112 istasyonuna götürdükten sonra, görevli personelin zamanında müdahale ettiğini ve ivedilikle Lefkoşa’ya götürdüğünü belirtti. Nadiri, hızlı müdahale sayesinde eşinin hayata tutunduğunu kaydetti. Nadiri, mektubunda “Emir bey, Hasip bey ve ismini henüz öğrenemediğim hemşire arkadaşlar, bizim Hızır’ımız oldunuz, sayenizde eşim başarılı bir anjiyo ile hayata tutundu” ifadelerine yer verdi.