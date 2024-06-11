Tümü cezaevinde

Polis ekiplerinin kaçak yaşamla mücadelesi sürüyor. Lefkoşa’da her gece devriye gezen Suçları Önleme Şubesi ekipleri, ülkede ikamet izinsiz kalan Nijerya uyruklu 4 kişiyi daha tespit etti. Ülkeye öğrenci olarak gelen ve sonra kaçak duruma düşen Chizioke Christian Alarıbenn, Emanuel Izunwanneri, Betran Bissing Tabe ve Elvis Tabot Tanyi dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 9 Haziran 24 tahinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde Suçları Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Alaribenn’in 3 Ocak 2022 tarihinden beri 888 gün, Izunwanneri’nin 30 Eylül 2023 tarihinden beri 253 gün, Tabe’nin 1 Ekim 2022 tarihinden beri 618 gün ve Elvis Tabot Tanyi'nin ise 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bin 845 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.