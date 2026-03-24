Farkındalık etkinliği

Cumhuriyet Meclisi’nde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında “Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Güneşköy, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Evi’ne devam eden down sendromlu gençler etkinlik kapsamında Meclis Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurulda başkanlık görevini Engelsiz Yaşam Evi sakinlerinden bir genç üstlenirken, temsili olarak açılış tokmağı vuruldu, yoklama yapıldı ve nisap sağlandı.

Ardından öğrenciler milletvekillerinin koltuklarına oturdu. Etkinlik kapsamında down sendromlu gençler milletvekillerine çorap dağıttı. Program süresince milletvekilleri gençlerle sohbet etti. Etkinlik, yapılan kısa konuşmaların ardından kapanış tokmağının vurulması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Etkinlikte Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da Genel Kurul salonunda hazır bulundu.

Öte yandan, etkinlik kapsamında down sendromlu gençler Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i ziyaret etti. Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Çocuklar çalışmaları merak etti

Kabulde konuşan Oğuzhan Hasipoğlu, farkındalık günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretin önemine dikkat çekerek, çocukların Meclis’te yapılan çalışmaları merak ettiklerini ve bu ziyaretin kendileri için değerli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Hastalık değil genetik farklılık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu vurguladı. Farklılıkların toplum için bir zenginlik olduğunu belirten Öztürkler, down sendromlu bireylerin dünyaya bakış açıları, saflıkları, sevgileri ve saygılarının topluma büyük değer kattığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.



Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026, 10:01