Kim nerede oy kullandı? 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Başbakan Üstel, oyunu saat 11.00'de Alsancak İlkokulu'ndaki 157 no'lu sandıkta kullandı. Başbakan'ın eşi Zerrin Üstel de aynı sandıkta oy verdi.

Oy kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Üstel, uzun bir maraton sonucu bugünlere gelindiğini belirterek, mart ayında İçişleri Bakanı iken başlayan belediye reformu kapsamında, tüm parti temsilcilerinin katılımıyla belediyelerin nasıl birleştirileceği konusunda kriter çalışmaları yapıldığını ve bugüne gelindiğini aktardı.

Arıklı: Hayırlı olsun

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da saat 10.00’da Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Arıklı, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için 209 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

Arıklı, “Vatana, millete, halkımıza hayırlara vesile olur inşallah” diye konuştu.

Ataoğlu herkese başarı diledi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni dönemde seçilecek olan tüm belediye başkan ve meclis üyelerine başarılar diledi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Talat, Eroğlu ve Akıncı da oyunu kullandı

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oyunu Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 89 numaralı sandıkta kullandı.

Talat, oyunu kullandıktan sonra BRT’ye açıklamalarda bulundu. Talat, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yerel yönetimler çok önemli. Halkın ilk temas ettiği, sıkıntısını ilk aktardığı ve çözüm aradığı yer, yerel yönetimlerdir. Muhtarlık veya belediye başkanlığı ikisi de son derece önemli” dedi.

3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu, Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu’nda 32 numaralı sandıkta kullandı.

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 237 numaralı sandıkta kullandı.

Akıncı oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak belediyeciliğin partiler üstü bir kavram olduğunu kaydetti.

Töre: Demokrasi güzelliği…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Türk Maarif Kolejinde 183 numaralı sandıkta eşi Emel Töre ile birlikte oyunu kullanan Başkan Zorlu Töre, çıkışta açıklamalar yaptı.

Töre, bu seçimlerde demokrasinin güzelliğini yaşadıklarını ifade etti.

Erhürman: Süreç tamamlandı

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için Gönyeli Yenikent’te Suat Günsel İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Erhürman, saat 11.00’de 78 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

Erhürman, yerel yönetim seçimleriyle ilgili süreci tamamladıklarını, oylarını da kullandıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 10:36