Sakin bir gün yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta dün yerel seçim olması, Güney Kıbrıs’ta da Christmas kutlamaları dolayısıyla dün Lokmacı ve Metehan sınır kapıları en sakin gününü yaşadı. Sınır kapılarında geçiş çok az olurken, özellikle Metehan’da uzun süreden sonra araç kuyrukları oluşmadığı görüldü. Tarihi çarşı Arasta ise dün yine yoğun bir gün yaşadı. Güneyden gelen turistler ve yerli halkın Pazar tatilini geçirmeyi tercih ettiği tarihi çarşı, Lefkoşa’nın en kalabalık bölgesi oldu. Ancak Rum Yönetimi’nin politikalarından rahatsız olan Arasta esnafı kuzey yönetiminden önlen almasını istedi. Kuzeyden alışveriş yapan Rumların aldıklarına güneyde el konulduğunu ifade eden Arasta esnafı, “Yetkililerimiz bu soruna bir çare bulmalı. Rumlar alışveriş yapmaya korkar oldu. Rum sınırında aldıklarına el konuluyor” dedi. Arasta’nın güneyden gelenler sayesinde ayakta kaldığını dile getiren esnaf, “Umarız bir çözüm bulunur, temennisinde” bulundu.





