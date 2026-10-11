Tehlikeli tırmanış

Güney Kıbrıs’taki “Aşırı Sağ, Faşizm ve Irkçılık Karşıtı İttifakın” son zamanlarda yabancı uyruklu paketçilere yapılan saldırılar konusunda açıklama yaptığı ve bu saldırılara bir son verilmesini istediği kaydedildi.

Haravgi’de yer alan habere göre, yabancı paketçilere yönelik saldırıların endişeye neden olduğunu dile getiren ittifak, bunların münferit olaylar olmadığını ve kararlı tepki gerektiren bir olgu olduğuna işaret etti.

İttifak, bu saldırıların cezasız kalmasının, ırkçılığı ve aşırı sağı beslediği gibi güçlendirdiğini de savundu.

Söz konusu ittifak adalet bakanlığını, polisi ve ilgili makamları olayları ve olayların faillerini bu saldırılara iten şeyi araştırmaya, sorumlulukları belirlemeye aynı zamanda paketçileri koruyacak önlemler almaya da çağırdı.