Yakınlaşma mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Nikos Hristodulidis, 2026 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği'nin bölgesel zirvesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceklerini açıkladı. Hristodulidis, “Coğrafya değiştirilemez; Türkiye, Kıbrıs’ın komşusudur ve AB’ye yakın olmasını isteriz” dedi.

Rum basınında yer alan haberde, Hristodulidis, Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı kapsamında planlanan bölgesel zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da davet edileceğini açıkladı.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tüm bölge liderlerini davet edeceğiz, Erdoğan da buna dahildir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB içindeki yeni dış politika yaklaşımını da ortaya koydu.

Hristodulidis, “Türkiye coğrafi olarak her zaman Kıbrıs’ın komşusu olacak. Avrupa Birliği'ne yakın bir Türkiye’yi arzuluyoruz. Bu tamamen Türkiye'nin atacağı adımlara bağlı” diyerek, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde sorumluluğun Ankara’da olduğunu belirtti.

