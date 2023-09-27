9 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 21 gündür poliste tutuklu bulunan zanlının cezaevine gönderilmesi talep edilirken, aleyhindeki deliller aktarıldı.

Zanlının olaydan önce taş ocaklarına patlayıcı madde sağlayan bir şahıstan 9 bin liraya benzinlenmiş gübre aldığı belirtildi.

Zanlının aracında despara marka güneş gözlüğü bulunduğu, gözlüğün seri numarasının incelendiği, Güneşköy’de çalınarak olayda kullanılan motosikletin sahibine ait olduğuna dair tespit yapıldığı açıklandı.

Olayda kullanılan patlayıcı maddenin türü henüz tespit edilemezken, Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktararak, tutuklu yargı talep etti.

Motosikletin plakası söküldü

Polis, zanlının eski eşiyle ilişki yaşayan Hasan Efe’nin oğlu ile görüşmesini istemediği gerekçesiyle bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, zanlının 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında Hasan Efe’nin işletmecisi olduğu Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerine plakası sökülmüş bir motosiklet ile giderek, iş yeri önüne bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama meydana geldiğini söyledi.

Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi.

Çocuğum kırmızı çizgimdir

Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğum benim kırmızı çizgimdir, onunla görüşmeyeceksin” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis çavuşu Özmüezzin, soruşturma amaçlı zanlının tutuklandığını, hem Lefkoşa’daki hem de Başpınar bölgesinde ara ara gittiği evde arama yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlının Başpınar bölgesindeki evinde yapılan aramada güvenlik kaydı cihazı ve olayda kullanılan motosikletin koçanlarının bir kısmı yanmış bir şekilde bulunduğunu açıkladı.

Polis Çavuşu Özmüezzin, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise patlatıcı maddede kullanılan piller bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayda kullanılan motosikletin 1 Eylül 2023 tarihinde Güneşköy’de çalınan motosiklet olduğunu belirlediklerini anımsattı.

Polise yalan söyledi

Polis çavuşu Özmüezzin, 1-5 Eylül tarihleri arasında 5 günlük kamera görüntülerinin temin edilerek, incelendiğini söyledi.

Polis, kamera görüntülerinde zanlının olaydan sonra van araçla Güzelyurt istikametine gittiğini, aracın yan koltuğunda kask varken görüldüğünü söyledi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde kaskı kendisine kuzeninin verdiğini söylediğini ancak kuzeninden yapılan soruşturmada böyle bir kaskı olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, ayrıca van aracın kapılarının yarı açık olduğunu, muhtemelen motosikletin taşındığını, zanlıdan izahat istendiğinde, Başpınar’daki komşusundan jeneratör aldığını söylediğini aktardı. Polis, ancak komşusunun olaydan bir buçuk ay önce jeneratörü verdiğini ve 2 gün sonra geri aldığını söylediğini açıkladı.



9 bin TL’ye patlayıcı madde aldı

Polis, zanlının taş ocaklarına patlayıcı madde sağlayan Hasan Yılmaz isimli şahıstan 9 bin TL karşılığında benzinlemiş gübre satın aldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, taş ocaklarının patlatılmasında kullanılan ve patlayıcı madde haline getirilen gübreyi neden aldığına dair izahat istendiğini; zanlının gübreyi eniştesi için aldığını söylediğini aktardı. Polis çavuşu,

ancak eniştesinin verdiği ifadede zanlından gübre almadığını söylediğini aktardı.

Gözlük detayı suça bağladı

Polis, zanlının tasarrufunda Despara marka güneş gözlüğü tespit edildiğini, ifadesinde gözlüğün kendisine ait olduğunu ancak yapılan soruşturmada Güneşköy’den çalınan motosikletin kasasındaki güneş gözlüğü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, motosikletin sahibinin verdiği bilgi üzerine Akay optikten araştırma yaptıklarını, güneş gözlüğünün seri numarasına baktıklarını ve motorun sahibine ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

4 bin dolarlık zarar oluştu

Polis, Emlak Dünyasında zarar- ziyan tespiti yapıldığını, 4 bin dolar tutarında tamir masrafı ödendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, 2011 ve 2017 yıllarına ait patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçlarından sabıkası olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Komplo iddiası

Zanlının avukatı ise tutuklu yargı talebine ederek, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Daha sonra zanlı tanık kürsüsüne çıkarak, savunma yaptı. Suçsuz olduğunu iddia eden zanlı komploya kurban gittiğini ileri sürdü.

2 ay cezaevinde

Uzun soluklu teminat duruşmasının ardından kararını akşam saatlerinde açıklayan mahkeme

zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır ve uzun süreli hapis öngördüğünü, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

