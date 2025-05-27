Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli, Meclis’te yaptığı konuşmada mülkiyet konusunun devlet politikası haline gelmesi gerektiğini, global mal değişikliğinin ileride yapılabileceğini ancak bugüne yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin de malı ve hakkı bulunduğunu, bu hakların savunulması gerektiğini dile getiren Pilli, “Susmamalıyız, hakkımızı savunmalıyız” dedi.

“Görüşme istiyorsa görüşeceksin, neden görüşmeyesin, görüşmeden kaçmamalıyız, susmamalıyız, çıkıp konuşmalıyız” diyen Pilli, bazı konuların devlet politikası haline gelmesi ve arka planda konuşulması gerektiğini kaydetti.

Pilli, Kıbrıs Türk halkının hakkını savunması ve daha aktif bir politika izlenmesi gerektiğini vurguladı.

