Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Girne, Mağusa ve İskele İlçelerinden sonra Lefkoşa’da devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” ifadelerini kullandı.

“Ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının” hiçbir soruna odaklanmadığını ve ülkeye geri döndürülemez zararlar verdiğini öne süren Erhürman, söz konusu yapının memleketin gailesini çekmediğini söyledi.

Erhürman, “Üç yıldır yabancılara mülk satışı konusunda düzenleme yapılmazsa hem içeride hem dışarıda başımıza işler açılacağını söyledik. Üç yıldır aralıksız dile getirdik” dedi ve Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürdürdüğü politikanın ne uluslararası alanda ne de bu adada bir karşılığının olmadığını öne süren Erhürman, ekonomiden sağlığa ve eğitime birçok sorun yaşandığını söyledi. Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını ifade eden Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Erhürman, “Çocuklarımız göç etmesin, gidenler geri dönmek istesin diye bu yoldayız” diye ekledi.

Plomp’u kabul etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Wouter Plomp’u ve Yardımcısı Fieke Huisman’ı, Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Görüşmede, Kıbrıs barış tesisi sürecindeki çıkmazın aşılmasıyla ilgili çabalar çerçevesinde CTP’nin konuya dair görüş ve pozisyonu aktarıldı. Görüşmede ayrıca mülkiyet konusu, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili gelişmeler ve AB ile ilişkiler ele alındı.

