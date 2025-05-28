30 ay hapiste

Suna ERDEN

Temizlik amacıyla Gönyeli’de yaşayan eczacı bir şahsın evine giden ve 134 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova hakkındaki dava dün sonuçlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanığın 7 yıl hapis öngören müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediği, güveni kötüye kullandığı ancak ev sahibine 250 bin TL vererek tazmin ettiği, bu hususun hafifletici etken olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kararı okuyan yargıç; sanığın 14 Haziran 2024-10 Ekim 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de

C. N. P'ye ait evde temizlikçi olarak çalıştığı esnada kilitli vaziyette bulunan dolaptan 134 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi.

Yargıç; sanığın 5 Ekim 2024 tarihinde tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu çaldığı 50 bin TL değerindeki künyeyi Lefkoşa’da bir kuyumcuya 13 bin TL’ye sattığının belirlendiğini açıkladı.

Yargıç; sanığın ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini, ancak künyeyi sattığının tespit edilmesi üzerine, “Doğrudur bozdurdum, Türkmenistan’a gidecektim, paraya ihtiyacım vardı. İhtiyacım olanı aldım, hepsini çalmadım” dediğini aktardı.

Ağır ceza yargıcı; sanığın 14 Ekim 2024 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Yargıç; dava sürecinde sanığın avukatının müvekkilinin pişman olduğunu, 250 bin TL ödeme yaparak, müştekiyi tazmin ettiğini söylediğini aktardı.

“Caydırıcı cezalar verilmeli”

Yargıç; sanığın işlediği müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü ve oldukça yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydetti.

Yargıç; sanığın temizlikçi olduğu evden toplam 134 bin TL tutarında altın çaldığını, meblağın yüksek olmasını aleyhinde değerlendirdiklerini açıklayarak, kararına şöyle devam etti:

“Sanık eve gittiği zaman ev sahibi onu karşılamakta, akabinde evden ayrılmakta idi. Sanık C.N.P.’nin kendisine güvenerek emanet ettiği evinden altınları çaldı, güveni kötüye kullandı.

Yüksek Mahkememiz içeriğinde güvenin kötüye kullanıldığı, suistimal edildiği davalarda caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun başkalarının malına el uzatmak hoş görülebilir bir davranış değildir.”

Ağır ceza yargıcı; diğer taraftan sanığın suçunu kabul etmesini, müştekinin zararını tazmin etmiş olmasını ve şikayetin geri çekilmesini, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını söyledi.

Yargıç; tüm incelemeler ışığında sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

