Hedef güvenliğin artması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımının öncelikle ülkenin güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre Hristodulidis, hükümetin Yeşil Hat ile ilgili katı sınır oluşacağı konusunda endişesi bulunmadığını ifade etti.

Hem Kıbrıs Türk toplumu, hem de Kıbrıs Rum toplumundan endişeler duyduklarını ifade eden Hristodulidis, benzer endişeleri Avrupa Birliği’ne katılım başvurusunda da duyduklarını söyledi. Hristodulidis, hükümet olarak net bir plana ve planlamaya sahip olduklarını ve bu iddialı hedef için çok somut bir şekilde çalıştıklarını belirterek, endişeli olmadığını, tam aksine Schengen bölgesine katılımın, ülkenin güvenliğini artıracağını söyledi.

Alithia gazetesi “Schengen İçin Nihai Plan Nedir?” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamasına ve konuyla ilgili yorumlara yer verdi.

Gazete haberinin yorum kısmında Schengen ile ilgili tartışmaların odağında “tüm sınırlarını kontrol edemeyen bir ülkede Schengen müktesebatının uygulanması konusunda Güney Kıbrıs’ın stratejik hazırlıklarının nelerdir?" sorusunun yer aldığını yazdı.

Schengen’in, özellikle dış sınırların korunması konusunda belirli sorumluluklarla, kurumsal bir katılım olduğunu yazan gazete, Yeşil Hat’tın, net bir siyasi ve hukuki planlamayla ele alınmaması durumunda geçici bir ateşkes hattından Avrupa Birliği içerisindeki işlevsel bir sınıra dönüşmesi riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu da Hristodulidis’in "Schengen Bölgesi’ne katılımın katı sınır oluşacağı şeklinde algılanmaması gerektiği" yönündeki açıklamasına katıldığını ifade etti.

DİSİ’nin, Schengen Bölgesi’ne katılımına destek verdiğini ifade eden Dimitriu, var olan zorlukları bildiklerini söyledi.