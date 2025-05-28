Tören düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla yenilerek tekrar hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 2023 yılında yenileme çalışmaları başlatılan Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yeniden hizmete girmesi sebebiyle açılış töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Açılış törenine bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Mevlevihanesi'nin asırlardır sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir irfan ocağı, bir kültür ve medeniyet merkezi olarak hizmet verdiğine işaret ederek, Mevlevihane'nin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve insanlık anlayışını yüz yıllardır Kıbrıs adasında yaşatan en nadide mekanlardan birisi olarak insanlığın kalbine hitap ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında, tarih ve kültürün yaşatılması için yapılan çalışmaların, halkın maneviyatına ve bu topraklardaki mücadelesine büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi.

KKTC'de üst üste tamamlanan proje ve restorasyon çalışmalarının açılışının yapıldığına dikkati çeken Tatar, "Bu yapılar maneviyatımız, tarih ve kültürümüzdür. Geçmişten gelen bizlerin bu ülkedeki zenginlikleridir. Eserin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Üstel: Fedakarlıkla çalışıyoruz

Başbakan Ünal Üstel de, göreve geldikleri ilk gün itibarıyla halka verdikleri sözleri yerel kaynaklar ve Türkiye Cumhuriyeti’yle iş birliği içerisinde bir bir yerine getirdiklerini kaydederek, Yonca Kavşağı’nın tamamlanmış olduğunu, Güzelyurt yolunun ise hızlı bir şekilde tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolleriyle bu projelerin yapılabildiğine dikkat çeken Üstel, altyapı çalışmaları, turizm, eğitim, kültür alanlarında halkın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti. Turizmde yapılan projelere değinen Üstel, Girne Antik Limanı’nın halkın ziyaret edebileceği ve tarihle buluşacağı bir yer haline getirildiğini, Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi’nin yine TİKA’nın desteğiyle, ziyaretçilerin yaşananları en iyi şekilde anlayacağı şekilde dijital sistemle donatıldığını kaydetti.

Ataoğlu: Lefkoşa’nın en önemli tarihi ve mimari yapılarından biri

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin restorasyonunun 2023 yılının Mayıs ayında başlanarak, 2025 Ocak ayında tamamlandığını kaydetti. Ataoğlu, bu müzenin Lefkoşa’nın en önemli tarihi ve mimari yapılarından biri olma özelliği yanında inanç turizmi için de önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı. Ataoğlu, söz konusu müzenin 1963'te Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi adıyla hizmete açıldığını, ardından 2001-2002 yıllarında Mevlevi Müzesi olarak düzenlenerek, bugünkü halini aldığını kaydetti. Yaklaşık 23 yılın ardından müzeye restorasyon çalışmaları yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, “Müzeler kültürel tarihi geçmişten geleceğe taşıyan önemli hazinelerdir.” dedi; emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Ziba: Müzeler geçmişi, birikimi ortaya koyan en önemli mekanlar

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ise, Kıbrıs adasının zengin kültür hazinesi ve mimari çeşitliliğine vurgu yaptığı konuşmasında, Kıbrıs'ın Osmanlı dönemindeki en önemli eski eserlerinden olan Mevlevi Tekkesi’nin, Kıbrıs Türk Müzesi olarak 1963 yılında açıldığını ve adadaki ilk Türk müzesi olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Davetliler müzeyi gezdi

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da TİKA olarak KKTC'de yürüttükleri proje ve çalışmalarda, ülkede yaşayan kıymetli insanlara, zengin kültüre, tarihi mirasa ve mücadeleye ışık tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kayalar, Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yenilenme projesi hakkında bilgiler vererek, "Mevlevi Müzesi, yeniden düzenlenmiş haliyle, sadece geçmişe ait bir hatıra değil, gelecek nesillere aktarılacak yaşayan bir mirastır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler müzeyi gezdi.

Açılış töreni ney dinletisiyle tamamlandı.