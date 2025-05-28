Sektörler güçlendirilmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin siyasi varoluş mücadelesinin bugün yeni bir aşamada olduğunu belirtti. Deniz, “Kıbrıslı Türklerin bugünkü mücadelesi ekonomik varoluş mücadelesidir” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferansın açılışında konuşma yaptı.

Uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlara göre; jeopolitik risklerin arttığına ve ekonomik istikrarı tehdit edici boyutlara ulaştığına dikkat çeken Deniz, bundan en çok kırılgan ekonomik koşullara sahip ülkelerin etkilendiğini belirtti.

KKTC’de verimli bir ekonomi yaratmanın, Ticaret Odası’nın her zaman önemsediği bir konu olduğunu vurgulayan Turgay Deniz, KKTC için mali disiplin, tasarruf ve verimlilik artışına yönelik tedbirler ile kamuda hizmet sunumunu daha verimli hale getirecek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, finans sektörünün etkili ve yeni fırsatlar yaratmasına imkan sağlayacak, özel sektör finansmana erişimini kolaylaştıracak ve etkinleştirecek politikalara acilen ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özel sektör güçlendirilmeli

KKTC’nin rekabet üstünlüğünün hizmet sektöründe olduğuna işaret eden Deniz, güçlü ekonomi yaratabilmenin temel koşullarından birisinin özel sektörü güçlendirmek ve rekabet edebilirliği artırmak olduğunu belirtti.

KTTO Başkanı Deniz, “Daha çok yatırım, daha çok istihdam ve daha çok mal ve hizmet üretimi için sektörlerimizi rekabetçi halde tutmak, rekabet gücünü artırmak, nitelikli iş gücünü geliştirmek, dijitalleşmek, ulaşım olanaklarını artırmak için gerekli iş iklimi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin siyasi varoluş mücadelesinin bugün yeni bir aşamada olduğunu kaydeden Deniz, “Kıbrıslı Türklerin bugünkü mücadelesi ekonomik varoluş mücadelesidir” dedi.

