‘Taviz vermeyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Güney Kıbrıs’ın son günlerde artan saldırılarının kimseye yarar sağlamayacağını vurguladı.

Tatar; “Onların amacı ve düşüncesi her türlü saldırıyla, bizleri diz çökertmek ve köşeye sıkıştırarak, tavizler koparmaktır. Böyle bir taviz asla olmayacak” dedi.

Tatar; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferansın açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına, davetini kabul edip, KKTC’ye gelen TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek, başladı.

Turizm, yükseköğrenim, hizmetler sektörü, hafif sanayi, inşaat, emlak ve dijital dönüşümle KKTC’nin potansiyelinin artırılabileceğini ifade eden Tatar, bilişim adası olma yolunda iletişim altyapı yatırımlarının yapılmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Dijital dönüşüm, yeşil dönüşümle KKTC’yi çok daha müreffeh yarınlara taşıyabileceğimiz de ayrı bir gerçek” dedi.

Güney Kıbrıs’ın son günlerde artan saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Tatar, yatırımcıları tehdit ve tutuklama emirleriyle KKTC’deki istikrarı bozma girişiminin ve ileride iki devletin iş birliğiyle bütün adanın daha müreffeh yarınlara taşınması için umutları yok etmenin kimseye hizmet etmediğini vurguladı.

Rum liderle görüşmelerinde, bu tutumundan vazgeçmesini, bu tutumunun kimseye yarar sağlamayacağını ifade ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle sürdürülen yeni siyasetin doğru yol olduğunu kaydetti, “Burada bir devlet, bir anayasa, bir düzen var” dedi.

