Korku yarattı

Geçitkale’ye bağlı Serdarlı-Gönendere köyleri arasındaki arazide dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, Serdarlı Belediyesi, vatandaşlardan da yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölge halkı traktör ve su tankerleri ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çalışması ile söndürüldü.

Vatandaşlar yardıma koştu

Serdarlı- Gönendere arası arka yol bölgesindeki yangın saat 10.00 sıralarında çıktı. Kuru otların olduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahaleye gitti. Ancak yangın kısa sürede geniş bir alana yayılınca Serdarlı Belediyesi vatandaşlardan yardım istedi. Belediyenin sosyal medya hesabından, “Traktör ve su tankerine ihtiyaç vardır” çağrısı yapıldı.

Bölge halkı yapılan çağrı üzerine traktör ve su tankerleri ile yangın yerine gitti. Yangın itfaiye ekipleri ve bölge halkının ortak çalışması ile söndürüldü. Yangın sonucu kuru otlar ve biçilmemiş ekinler yandı.