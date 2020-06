“Ajitasyon yapılıyor”

Hükümetin küçük ortağı Halkın Partisi’nin Genel Başkanı Yenal Senin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin sınır kapıları konusundaki duruşuna değindi, “Hükümetin Karnesi ve Bedel Ödemek” başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

İşte o paylaşım:

“Pandemi sonrası artan risk ve toplumsal kaygının en üst düzeyde olduğu dönemde Hükümet kendi iç dinamiklerine bağlı olarak bir takım kararlar aldı. Alınan her karar yüzde yüz doğru muydu? Tartışılır...Bazı kararlar revize edildi mi? Evet, kamu yararı ve toplum sağlığı için bu adımlar atıldı. Despot bir anlayışla ben yaptım olur mantığıyla değil, ilk defa yüzleştiğimiz bu olağanüstü duruma adapte olarak kararlar alındı. Peki neler yapıldı?

- Sağlık malzemesi bağlamında alt yapı güçlendirildi

- Testler yapıldı

-Hızlı takip sistemi ile özveri ile çalışarak salgının önüne geçildi

- Kara-Deniz- Hava sınırları kapatıldı

- Karantina sistemleri oluşturuldu.

ve burada yazmadığım başka konularda da adım atılarak şimdilik mutlu sona ulaşıldı.

Çok uzağa gitmeden hatırlayalım OHAL tartışmalarını. 20 binlere varan vaka/ölüm sayılarının telefazularını..O zaman HATA YAPIYORSUNUZ diye feryat edenler çok değil 2 ay sonra açın kapıları, sizin karneniz insanları göç ettirmektir demeye başladı. Karne ortadadır. Çok kısa sürede 0 vaka.

Bu süreçte herkes, tüm toplum bedel ödemiştir. Bazı aileler haftalarca ayrı kalmıştır, cenazeler ülkeye gelememiştir, özel sektör zora girmiştir, burada olan işçiler memleketlerine dönememiştir.

Ancak şimdi sırf seçim yaklaşıyor diye popülizm yine sahneye çıkmıştır. Biz ilk gün ne dediysek onun arkasındayız. "Aman seçim var" mantığıyla hareket etmedik. Her bir vatandaşın can sağlığı hükumete emanettir mantığıyla hareket ettik. Evet güney komşumuz 8 Haziran tarihiyle ülkesini uluslararası uçuşlara açmıştır ve buna bağlı yurt dışı kaynaklı vakalar görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle bu süreci izleme kararı almış, güney de çalışmak zorunda kalanlar için ise gerek geçiş, gerek test bağlamında yardımcı olunmuştur. Eğer bu kararı almadan kontrolsüz bir şekilde geçişleri başlatsak ve buna bağlı vakalar ülkemizde görülmeye başlansa bunun sorumluluğunu üstünüze alır mıydınız sorusunu da sorsak, eminim yine ağız değiştirmeler başlardı.

Eleştiri ve muhalefet bir ülke içinde demokrasinin temel taşlarıdır. Ancak tutarlılık ilkesi de bununla birlikte dikkate alınmalıdır. Hedef ve amaç farklı ise, ajitasyon üzerinden kampanya yapılmaya başlanırsa kazanan ne kendileri ne de toplum olur.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 10:44