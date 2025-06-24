‘Felakete dönüşebilir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İsrail ve destekçilerinin İran'a yönelik saldırılarının daha büyük felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz." dedi.

Tayyip Erdoğan, İsrail ve ortaklarına tepki gösterdi. İran ve Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin olarak "Saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye olarak bir yandan toplam faturası 100 milyar doları aşan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için mücadele ediyor, bölgedeki çatışma ve krizleri yönetmeye çalışıyoruz. 3.5 yılını tamamlayan Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize sirayet etmesine izin vermedik. 7 Ekim'den beri devam eden Gazze soykırımında İsrail'e karşı en net duruşu sergileyen ülkelerden biri olduk. Soykırımcı İsrail ile tüm ticari işlemleri durdurarak toplamda 9 milyar doları bulan rakamdan sarf-ı nazar ettik. Ana muhalefet partisi Filistin direnişine terör çamuru atarken biz Gazzelilerin yanında dimdik durduk. İsrail ve destekçilerinin İran'a yönelik saldırılarının daha büyük felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizin egemenliğine yönelik saldırıları asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de ortaya koyuyoruz. Hafta sonu İİT'ye ev sahipliği yaptık. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaması için seferber olmuş durumdayız. Ülkemizi fırtınalı sulardan sakin sulara ulaştırmanın derdindeyiz. Günübirlik politikalarla değil dağın arkasındaki tehlikeleri gören uzun bakış açısıyla hareket ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa onu yaptık, yapacağız.

Son iki yıldır kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu neticelerini almaya başladık. Alım gücündeki artış daha fazla hissedilecek. Kısa vadeli hesaplar bu ülkeye her zaman kaybettirmiştir. Seçim meydanlarında bol keseden atıp tutup belediye işçilerini kapı dışarı edenlerin kışkırtmalarına prim vermiyoruz.

İsrail ve ortakları komşumuz İran'a saldırıyor, ana muhalefet başkanı boykot listeleriyle milli markalara darbe vurmaya çalışıyor. Esnafı, tüccarı haraca bağlamış, üç beş yan kesiciyi korumak adına utanmadan milletin ekmeğiyle oynuyor. Böyle bir dönemde yeni boykot listeleriyle istihdam sağlayan milli markaları hedef göstermek gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir. Dünyayı takip eden, ülkesini seven hiç kimse bu derece şuursuz keyfi hareket edemez. Biz bunların derdinin kamu görevlisi ve işçilerin hakları olmadığını gördük. Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, ellerine fırsat geçince emekçileri kapının önüne koydular.”

