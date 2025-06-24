Körfez tetikte

İran, Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekat başlattı.

Irak'da da bir Amerikan üssüne füze saldırısı gerçekleştirildi. Operasyonun adı "Büyük Fetih Müjdesi" olarak duyuruldu. İsrail basını ise Katar'daki üsse İran'dan en az 14 füze fırlatıldığını yazdı.

Askeri kaynaklar, Ayn El Esad üssünde hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ve en yüksek alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Personellerin sığınaklara girmesi emredildi.

Trump, saldırılarda bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ifade ederek, "Nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdiler. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.

Fetih Müjdesi

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail basını ise İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok." denildi.

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında ve durumu yakından izliyor." dedi.

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

ABD’nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

NYT: Saldırının yapılacağı önceden haber verildi

New York Times, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırıları Katarlı yetkililerle koordine ettiğini ileri sürdü. Haberde saldırının yapılacağının haber verildiği ifade edildi.

Reuters'ın bölgeden üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre İran, Katar'a saldırıdan saatler önce iki diplomatik kanaldan ABD'yi bilgilendirdi. Tahran, Doha'yı da bilgilendirdi.

Trump: İran’a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına ilişkin, "İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. İran bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Trump, "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ile ilerleyebilir. İsrail'den de aynısını yapmasını isteyeceğim. Umarım daha fazla nefret olamayacak" açıklamasında bulundu.

Saldırılarda neredeyse hiç hasar olmadığını ifade eden Trump, "Can kaybı olmadı, en önemlisi İran içini boşaltmış oldu" dedi.

14 füzeden 13'ünün vurulduğunu söyleyen Trump, "Biriyse tehlike arz etmeyen bir yere gittiğinden kendi haline bırakıldı. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı" dedi.

Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.

Netanyahu: Büyük liderimiz Trump

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" diye konuştu.

Hamaney: Hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hamaney mesajında, "Biz kimseye saldırmadık, hiç kimsenin bize saldırmasını da asla kabul etmiyoruz ve hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz. İşte bu, İran milletinin mantığıdır" ifadelerine yer verdi.

Hamaney’in paylaşımında ayrıca yanmakta olan ABD bayrağı ve alevler içinde yıkılmış olan askeri üsse benzeyen bir yapının fotoğrafı yer aldı.