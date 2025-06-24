‘Harekat üssü olmayız’

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini vurmasıyla yeni bir boyut kazanan bölgedeki gelişmeler üzerine Rum Milli Güvenlik Konseyi’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında sürekli toplantı halinde olduğu ve bölgedeki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs’ın “askeri harekat üssü olmasının söz konusu olmadığını” öne sürdü ancak, “ister sivillere yönelik hizmetle ilgili olsun, ister askeri amaçlı, talep geldikçe üzerlerine düşen sorumluluğu aldıklarını” açıkladı.

Uzayan kriz durumunun Rum halkında kaygı ve endişe yarattığını belirten Palmas, “Bu durum devam ettikçe ve bu savaş sürecine yeni oyuncular katıldıkça elbette kaygılar da artıyor. Kıbrıs olarak bütün bunların dışında kalmak zorundayız” ifadesini kullandı.

Üçüncü ülkelerin olası talepleri sorulduğunda “günlük olarak, özellikle üçüncü ülke vatandaşlarına hizmetle” ilgili çeşitli meseleler ortaya çıktığını, kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Palmas, “Çeşitli ülkelerden ister sivillere yönelik hizmet olsun ,ister askeri amaçlı, elbette barış çerçevesinde, talep geldiği sürece üzerimize düşen sorumluluğu alıyoruz.” dedi.

Palmas, “Konjonktür sebebiyle, bütün bu süreçte güvenlik meseleleri üst düzeydedir.” dedi ve “Kıbrıs’ın askeri harekat üssü olması söz konusu değildir.” sözünü tekrarladı.

Güney Kıbrıs’ta “casusluk ve terör” şüphesiyle yakalanan kişiyle ilgili soruyu yanıtında, “Herkesin iyiliği için bu konuda hiçbir yorum yapmayacağını" söyleyen Palmas, “Bölgedeki bu çatışmaların başladığı ilk günden beridir tetikte olduklarını ve ülke olarak vatandaşlarının güvenliğine özen gösterdiklerini” sözlerine ekledi.