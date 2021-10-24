Korkutan kaza

Başkent Lefkoşa’da dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında kelimenin tam anlamı ile facianın eşiğinden dönüldü. Meşhur bir kebapçının önünde gerçekleşen kazada olay esnasında dükkanın önünde herhangi bir müşterinin olmaması yüreklere su serpti. Elde edilen bilgilere göre; Adil Nüfal isimli sürücü yönetimindeki KY 334 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Edessa Kebap isimli işyerinin önündeki tabela, masa ve bazı eşyalara çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Polisten alınan bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde KY 334 plaka aracı ile seyreden Adil Nüfal, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma savrularak, Edessa Kebap isimli işletmenin basamaklarına çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırım üzerinde bulunan 7 ahşaptan mamül, 6 adet saksı, 2 şemsiye, 4 plastik masa, 16 sandalye ve 2 aydınlatma ışığına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.