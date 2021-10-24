Korkutan kaza

Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Polisten alınan bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde KY 334 plaka aracı ile seyreden Adil Nüfal, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma savrularak, Edessa Kebap isimli işletmenin basamaklarına çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırım üzerinde bulunan 7 ahşaptan mamül, 6 adet saksı, 2 şemsiye, 4 plastik masa, 16 sandalye ve 2 aydınlatma ışığına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
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