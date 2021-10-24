Göğsüne sapladı

Suna ERDEN

Girne’de, arkadaşını darp etti gerekçesi ile tartıştığı şahsı göğsünden bıçaklayan 25 yaşındaki Nijeryalı, Babatunde Stephen Ojo, kısa sürede yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının, soruşturma maksatlı tutuklanmasını emretti.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Berro, 22.10.2021 tarihinde saat 23.50’de Girne’de, Mücahitler Caddesi City Life Apartmanı giriş kısmında, Zanlı Babatunde Stephen Ojo, arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı 17 cm uzunluğundaki meyve bıçağını, Girne’de sakin Clinton Ikechukwu’nun göğsünün sol yan kısmına bir kez sokmak sureti ile adı edileni yaralandığını söyledi.

3 gün tutukluluk verildi

Polis zanlının derdest emri ile tutuklandığını başlatılan tahkikat sonucunda zanlının ülkede Eylül 2020'de beri kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.