Göğsüne sapladı

Suna ERDEN
Girne’de, arkadaşını darp etti gerekçesi ile tartıştığı şahsı göğsünden bıçaklayan 25 yaşındaki Nijeryalı, Babatunde Stephen Ojo, kısa sürede yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının, soruşturma maksatlı tutuklanmasını emretti.
3 gün tutukluluk verildi
Polis zanlının derdest emri ile tutuklandığını başlatılan tahkikat sonucunda zanlının ülkede Eylül 2020'de beri kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.