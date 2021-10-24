Özlem sona erdi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, önceki akşam prömiyerini yaptığı yeni oyunu “Biedermann ile Kundakçılar” ile uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluştu.

LTB Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre; MaxFrisch’in yazdığı, Hasan Kuruyazıcı’nın çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyunun prömiyerine tiyatroseverlerin yanı sıra oyunun sahnelenmesine katkı koyan sponsorlar, Devpa Süpermarket ve Eziç Restaurant yetkilileri de katıldı.

Oyun sonrasında Sanat Yönetmeni Cem Aykut oyunun yönetmeni Nehir Demirel'e çiçek takdim ederken, Devpa Süpermarket ve Eziç Restaurant yetkililerine de katkılarından dolayı teşekkür ederek anı plaketi verdi.



Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen oturma şekliyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen oyun, faşizmin ve kapitalizmin yangınına körükle giden aymaz Biedermannların öyküsünü sahneye aktarıyor.Tek perdelik komedi oyun, her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.00'de LBT Salonu’nda sahnelenecek.Oyunu izlemek isteyen aşılı ya da aşısız tüm seyircilerden 72 saatlik PCR/Antijen testi talep ediliyor.Oyunun biletleri www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor ve detaylı bilgi için 2278782 numaralı telefon aranabiliyor.