Değerli eserler yer alıyor

Rusya’da doğan ancak Kıbrıslı Türk Doktor Mehmet Rauf’la evlendikten sonra Kıbrıs’a yerleşen

ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un eserlerini kapsayan ‘Madam Yenge’ sergisi Rüstem’a Ana Galeri’de açıldı.

Sergi, Olga Rauf’un Birinci Dünya Savaşı sonrası akademideki ilk çizimlerinden son dönem tablolarına uzanan seçkinin yanı sıra kendi çektiği fotoğrafları ve koleksiyonerliği ile ilgili objeleri de kapsıyor.

Sergi, Olga Rauf üzerine hazırlanmış en kapsamlı çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Kıbrıs ve Almanya’daki arşiv ve doküman taramalarını içeren uzun bir araştırmanın ardından hazırlanan sergi, Olga Rauf üzerine hazırlanmış bir kitap ve belgesel video ile desteklendi.

Özlem Ünsal, Halil Duranay ve Ceren Erel’in araştrıma ekibi oluşturduğu, Yetin Arslan’ın belgesel videoyu hazırladığı serginin küratörlüğünü Halil Duranayile Özlem Ünsal üstlendi.



Açılış gecesinde küratör ve Rüstem Kültür Sanat Danışmanı Halil Duranay, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Mehmet Harmancı’ya projenin ilk anından itibaren verdiği destek ve iş birliği için teşekkür etti.Duranay, serginin gerçekleşmesinde ayrıca katkıları olan Telsim, DAÜ İletişim Fakültesi, Kültür Dairesi ile Ali Rüstem’e teşekkür ettiği konuşmasını uzun süredir heyecanı içinde oldukları projenin Özlem Ünsal’ın adaya dönmesiyle ve devreye girmesiyle bu anma sergisini gerçekleştirme imkanını yakaladıklarını ifade etti.Rusya, Amerika, Almanya ve Kıbrıs’ı kapsayan detaylı ve kapsamlı bir araştırma ile orijinal belgelere dayanan kapsamlı bir biyografisi bu ülkenin en büyük kazanımının olduğunu dile getiren Duranay, ailenin desteği ile özel koleksiyonun da sanatseverlerle buluşma imkanı bulacağını vurguladı.

Ünsal: Olga Rauf’un itibarını iade etmek niyetiyle yola çıktık

Küratör Özlem Ünsal, Kıbrıs Türk sanat tarihinin öncül isimlerinden olan fakat sanatı veya yaşamı ile hakkında bugüne de ciddi bir çalışma yapılmayan Olga Rauf’un itibarını iade etmek ve onun toplumsal hafızadaki yerini tazelemek niyetiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Ünal, sergide Rauf’un 30 eserinin sergileneceğini, yakınlarına özellikle de en çok teyzesi Ulviye Ratip’e büyük teşekkür etmek istediğini çünkü teyzesinin on yıllar boyunca Olga Rauf’un kişisel anı ve belgelerini muhafaza ettiğini ve bundan dolayı aranacak kapılar peşine düşülerek isimler bulduklarını söyledi.

Harmancı: Lefkoşa kültür ve sanatın da başkentidir

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın kültür ve sanatın da başkenti olduğunu belirterek başladığı konuşmasında “Lefkoşa’ya ve sanata olan tutkusu ile Halil Duranay’ın projeden ilk bahsettiği andan itibaren heyecan duydum. ‘Madam Yenge’ önce Lefkoşa’da bugün gördüğümüz Lefkoşa ile geçmişini ne şekilde bağdaştıracağımızı fotoğrafları ve çizimler ile net olarak ortaya koyuyor” dedi.